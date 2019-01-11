2019-01-11T12:52:21+03:00
Общество

Ядовитую незамерзайку из Липецка нашли в Кировской области

В омывающей жидкости превышено содержание метанола
Лия МУРАДЬЯН
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В липецкой незамерзайке нашли метанолВ липецкой незамерзайке нашли метанолФото: архив КП
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Кировский Роспотребнадзор занес липецкую незамерзайку в список ядовитых. Опасную жидкость выявили в ходе проверки. Лабораторный анализ показал повышенное содержание метанола в омывающей жидкости липецкого производства.

Как сообщает ведомство, это стеклоомывающая жидкость ZIMOFFKA –30°С, дата изготовления 2 квартал 2017 года. Производитель ООО «Вектор», юридический адрес которого в Московской области, а фактический в Липецке на улице Гагарина.

Отметим, что метиловый спирт обладает слабым запахом и почти не отличается от пищевого – этилового. К тому же он дешевый и хорошо очищает стекла. Но метанол – это сильный яд, пары которого поражают нервную систему, зрительные нервы и сетчатку глаз. Его использование в стеклоомывающих жидкостях запрещено.

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