2019-01-11T13:05:01+03:00
Общество

В Липецке на Крещение сыграют 67 свадеб

Для торжества молодожены выбрали красивую дату 19.01.19
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сократилось количество браковВ Липецке сократилось количество браковФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В 2018 году в Липецке появились на свет 5 873 малыша. По информации городского управления ЗАГС, в 2017 году родилось на 402 ребенка больше. Свидетельств о смерти выдано на 116 меньше – 6 561. Жениться липчане не спешат. Сократилось количество браков – 3 817, что на 548 меньше, чем в 2017 году. Вместе с тем, число разводов снизилось на 64. В прошлом году распалось 2 315 семей.

9 января в органы ЗАГС оформили 50 свидетельств о рождении. В январе липчане сыграют 201 свадьбу. Многие горожане выбрали красивую субботнюю дату 19.01.19. В этот день 67 пар планируют связать себя узами брака.

Напомним, что молодожены могут подавать заявления через Единый портал государственных услуг РФ. Сделать это нужно за 12 месяцев до предполагаемой даты свадьбы.

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