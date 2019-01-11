Из-за буксующих фур и аварии водители застряли в пробке на трассе Липецк-Грязи

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-11T13:39:59+03:00

Пробка образовалась из-за фур, которые не могли въехать на мост Фото: принтскрин видео.

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В эту пятницу, 11 января, на трассе Липецк-Грязи образовалась гигантская пробка в сторону Липецка. Как рассказали очевидцы, это произошло из-за двух фур, которые не могли въехать на мост в районе поселка Новая Жизнь. Транспорт буксовал, водители пытались разрешить ситуацию, но тщетно.

По словам автомобилистов, многие застряли в пробке на 30-40 минут. Заложники ситуации снимали видео, в которых предупреждали водителей о заторе.

Под Липецком фуры не смогли въехать на мост.В районе поселка Новая Жизнь образовалась пробка

Чуть дальше, возле остановки «Аглофабрика» произошло небольшое ДТП, тоже с участием фуры. Подробности происшествия выясняются. Очевидцы пишут в соцсетях, что машина «ушла» в сугроб. Здесь движение в сторону областного центра также затруднено.

Небольшое ДТП под Липецком.На трассе Липецк-Грязи пробка