2019-01-11T15:25:25+03:00
Общество

Снег с улиц Липецка убирают 109 машин

Снежный покров за сутки увеличился на 7 сантиметров
Лия МУРАДЬЯН
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Снег убирают круглые суткиСнег убирают круглые суткиФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным синоптиков, за последние сутки снежный покров в Липецке увеличился на 7 сантиметров. Липецкие коммунальщики боролись со снегопадом всю ночь, подметали и посыпали дороги 90 машин. Традиционно в первую очередь обрабатывали дорогу у остановок, спуски и подъемы на дорогах. Утром, в 9.30, на уборку вышла новая смена. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас на улицах города работают 109 единиц техники. Три бригады расчищают дороги, шесть – вывозят снег.

Как сообщил директор городского управления благоустройства Алексей Востриков, всего за сутки с улиц Липецка вывезли более 3 000 кубометров снега, а с начала сезона – 92 000.

Сейчас грейдеры работают в частном секторе – в Дачном, Матырском, Опытной и Новой жизни. Сейчас, когда снегопад стих, технику переправляют на окраины, также вечером там начнут работать 6 тракторов.

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