2019-01-11T16:05:41+03:00
Происшествия

Под Липецком вылетала с трассы и опрокинулась фура

ДТП случилось в Елецком районе
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на трассе Липецк-Елец. Фото "ДТП Елец"ДТП на трассе Липецк-Елец. Фото "ДТП Елец"Фото: vk.com
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Серьезная авария произошла в эту пятницу, 11 января, около полудня в Елецком районе Липецкой области. Там на трассе Елец-Липецк перед мостом вылетел с дороги большегруз с прицепом.

Очевидно, водитель не справился с управлением и грузовик вынесло на обочину. Прицеп оторвался, а часть фуры с грузом опрокинулась на бок, а кабина повисла в воздухе.

ДТП на трассе Липецк-Елец. Фото "ДТП Елец" Фото: vk.com

ДТП на трассе Липецк-Елец. Фото "ДТП Елец"Фото: vk.com

Фото: vk.com

Тяжеловесную машину придется вытаскивать с помощью спецтехники. Пострадали ли кто в аварии пока неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются во всех подробностях случившегося.

Напомним, что этим утром на другой трассе в сторону Грязей несколько застрявших фур стали причиной транспортного коллапса. Грузовики не могли проехать по мосту, а а из-за узкой дороги объехать тягачи у легковушек возможности не было.

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