2019-01-11T18:12:06+03:00
Общество

Главную прорубь Липецка на Центральном пляже перенесут

Подъезд к новому месту расчистят и организуют автостоянку
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане уже готовятся окунуться в прорубьЛипчане уже готовятся окунуться в прорубьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этом году изменится место крещенского купания на Центральном пляже. Об этом сообщили на совещании в администрации Липецка, которое состоялось в эту пятницу, 11 января. Прорубь прорубят на территории для купания людей с ограниченными возможностями здоровья, а не как обычно, у здания кафе «Фрегат».

По информации пресс-службы городской администрации, на участке оборудуют современную купель три на один метр. К ней организуют отдельный спуск и выход. Рядом установят палатку для переодевания. Желающие смогут угоститься горячим чаем. Световая вышка озарит территорию.

Участок оградят в целях безопасности. В ближайшее время спасатели прорубят лед и осмотрят дно. Сотрудники управления главного смотрителя расчистят подъезд к пляжу и автостоянку.

В Крещенскую ночь липчане также смогут окунуться в прорубь на пруду 3-его участка в микрорайоне Тракторостроителей. У купелей будут дежурить наряды полиции и медики. Священнослужители осветят воду 18 января в 22.30.

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