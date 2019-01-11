2019-01-11T18:33:00+03:00
Общество

В Липецке 10 улиц останутся без света, 6 - без воды, а в 2 домах отключат тепло

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет, воду и теплоВ Липецке отключат свет, воду и теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник, 14 января, в Липецке ожидается отключение света, воды и тепла. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Спартака; С.Ковалевской; О.Кошевого, Партизанская, проспект Ильича. С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат по следующим адресам: улица Липецкая; Асфальтная; Привокзальная; Кибальчича, Плеханова, 10.

Без тепла на несколько часов останутся жители домов №20 и 21 по улице Новая. Батареи начнут остывать в 11 утра. К 14.00 отопление обещают вернуть.

С 10 утра до 11 часов вечера холодную воду отключат липчанам, проживающим по улицам Минская, 2а ; Леонтия Кривенкова, 41. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Брюллова; Белорусская; Стасова; переулок Космический.

За дополнительной информацией обращаться в АО «ЛГЭК» по телефонам 075 и 236-075. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

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