В субботу в Липецке небольшой снег и до 10 градусов мороза

СЕГОДНЯ 18:50 2019-01-11T18:50:21+03:00

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В субботу, 12 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой снег. Столбик термометра опустится до -13 градусов. Ветер переменный 3-8 м/с.

В светлое время суток в регионе до 10 градусов мороза. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт.ст.

В воскресенье, 13 января, в Липецке облачно и снежно. Ночью синоптики обещают до 12 градусов ниже ноля. Днем в областном центре около -5 градусов. Снег ожидается ночью и в первой половине дня. Ветер юго-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление немного упадет, а потом начнет расти и составит 738 мм рт.ст.