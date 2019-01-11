В Липецке размер взноса на капремонт остался прежним

СЕГОДНЯ 19:25 2019-01-11T19:25:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Взнос на капитальным ремонт для липчан остается прежним. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Липецкой области. Взнос в 2019 году не станут индексировать. Соответственно, липчанам не стоит опасаться его повышения.

Напомним, взнос на капитальный ремонт в регионе составляет 4,9 – 6,5 руб./кв.м., в зависимости от контруктива, то есть надземной и подземной части, а также этажности дома. Последний раз взнос на капремонт проиндексировали в 2017 году.

Отметим, что в некоторых соседних регионах взнос вырос. В Тамбовской области – с 6,74 до 7,49 руб./кв.м. В Белгородской области – с 7,9 – 8,2 до 8,25 – 8,55 руб./кв.м. А также в Курской области с 7.88 до 8.04 руб./кв.м. На том же уровне, что и в прошлом году, взнос остался в Воронеже.