2019-01-12T17:40:51+03:00
Происшествия

Липчане стоят в пробке у кольца на Катукова, где изменились правила проезда

Затор в Липецке спровоцировала небольшая авария
Юлия КЛЮЕВА
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Кольцо на Катукова стало главнымКольцо на Катукова стало главнымФото: кадр с камеры видеонаблюдения
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Этим утром, 12 января, в Липецке изменилась схема движения на пересечении улиц Катукова и Стаханова. Теперь автомобилистам придется проезжать кольцо по новым правилам.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в эту субботу кольцо стало главной дорогой. Знаки поменяли, чтобы увеличить пропускную способность участка. Специалисты считают, что такие изменения помогут избежать пробок. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

Кстати, перед кольцом уже произошла небольшая авария. Из-за этого на улице Катукова образовалась пробка. Пока липчане стоят в заторе, они оставляют сообщения в навигаторе.

- Мы тут все умрем, - смеется один из водителей.

- Кольцо главная теперь, на знаки смотреть надо, вот и стоят все, - подытожил липчанин.

Липчане развлекаются, стоя в пробке Фото: Скриншот сайта

Липчане развлекаются, стоя в пробкеФото: Скриншот сайта

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