Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Лада" и "Газель": есть пострадавшие
В минувшую пятницу, 11 января, в Липецкой области произошла авария. О происшествии спасателям сообщили очевидцы и 20.02. Оказалось, что на 4 километре трассы Тербуны-Долгоругово Тербунского района столкнулись "Лада Приора" и "Газель". Причина ДТП - нарушение правил дорожного движения одним из водителей. Машины столкнулись лоб в лоб.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, к месту происшествия выехала пожарно-спасательная бригада, которая и ликвидировала последствия аварии. Есть пострадавшие. Их доставили в ГУЗ "Тербунская МРБ".
Напомним, если вы стали свидетелем ДТП, следует позвонить по телефону "112". Это единый номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосточно и бесплатно с мобильных и стационарных телефонов.