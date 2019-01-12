Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Лада" и "Газель": есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 17:24 2019-01-12T17:24:51+03:00

В ДТП под Липецком пострадали люди Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу, 11 января, в Липецкой области произошла авария. О происшествии спасателям сообщили очевидцы и 20.02. Оказалось, что на 4 километре трассы Тербуны-Долгоругово Тербунского района столкнулись "Лада Приора" и "Газель". Причина ДТП - нарушение правил дорожного движения одним из водителей. Машины столкнулись лоб в лоб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, к месту происшествия выехала пожарно-спасательная бригада, которая и ликвидировала последствия аварии. Есть пострадавшие. Их доставили в ГУЗ "Тербунская МРБ".

Напомним, если вы стали свидетелем ДТП, следует позвонить по телефону "112". Это единый номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосточно и бесплатно с мобильных и стационарных телефонов.