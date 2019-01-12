В Липецке горели 3 гаража, автомобиль и сарай

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-12T17:52:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедшую пятницу, 11 января, в Липецке в районе Сырского Рудника случился пожар. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 20.48. К дому №96 по улице Ударников выехали 2 пожарно-спасательные бригады и 2 добровольца. Когда пожарные прибыли на место, полыхали сарай и гараж.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил сгораемые конструкции сарая по всей площади, повредил внутреннюю отделся гаража на площади 5 кв.м. В нем стоял автомобиль. Пламя повредило лакокрасочное покрытие машины на площади 2 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал.

Этим утром, 12 января, в Липецке вспыхнула гаражи. Спасателям сообщили о пожаре в 08.01. В гаражный кооператив "Литейщик" выехало 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Пламя повредило внутреннюю отделку гаражей №174 и №175 по всей площади. Обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают специалисты.