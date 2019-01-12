Ночью в Липецке снег и до 14 градусов мороза

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-12T18:07:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 13 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью повсеместно снег. Столбик термометра опустится до -14 градусов. Небольшое падение атмосферного давления.

Днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха составит около 8 градусов ниже ноля. Атмосферное давление будет расти и составит 735 мм рт.ст.

В понедельник, 14 января, в Липецке облачно. Синоптики обещают снежное начало недели. В темное время суток до 6 градусов мороза. Днем примерно -4 градуса. Ветер южный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт.ст. На дорогах снежный налет.