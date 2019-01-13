Липецким коммунальщикам напомнили об ответственности за травмирование людей сосульками

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-13T11:34:01+03:00

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Перепады температуры в сочетании с обильными снегопадами создают идеальные условия для образования наледи на крышах. К сожалению, ежегодно приходится сообщать о случаях, связанных с падением на прохожих снежных глыб и сосулек.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в случае серьезного травмирования или гибели человека из-за упавшего льда с крыши к уголовной ответственности могут привлечь собственников домов, сотрудников управляющих компаний, людей, выполняющих административно-хозяйственные функции.

Главам городов и районов, также руководителям госструктур, ответственным за безопасность жителей региона, рекомендуется организовать очистку крыш от снега и наледи, обеспечить безопасность детей при занятиях зимними видами спорта как в специально оборудованных площадках, так и на льду водоемов, крутых склонах и т.д.

Липчанам, в свою очередь, надо помнить, что нельзя подходить близко к стенам зданий, и, наоборот, нужно прижаться к стене в случае схода снега или льда, укрывшись под козырьком, обходить водостоки.