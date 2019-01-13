Жительница Липецкой области: "Сломала ключицу, катаясь на тюбинге"

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-13T12:00:40+03:00

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Неприятной историей поделилась в группе "Елец Новости города" местная жительница Ольга Лендяшева.

По словам ельчанки, днем 7 января она проводила время в парке, в том числе каталась на "ватрушке". К сожалению, в какой-то момент спуск с горки не удался. Девушка упала с тюбинга.

- Спасибо всем, кто помог - вызывал и встречал скорую, помог отнести до машины, девушке с мужем, что держала за руку. Я отделалась переломом ключицы и ушибами. Позже узнала, что так же получила перелом двух позвонков, - говорится в посте в соцсети.

Ельчанка также написала, что в отделении с ней лежала еще одна девушка, которая получила переломы позвонков во время катания с горок.