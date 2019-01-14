2019-01-14T09:26:53+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке вспыхнул сарай

К счастью, обошлось без пострадавших
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке загорелся сарайВ Липецке загорелся сарайФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

Этой ночью, 14 января, в Липецке случился пожар. Сообщение о происшествии поступило пожарным в 00.12 от очевидцев. Оказалось, что на улице Патриса Лумумбы, 12 вспыхнул сарай. На место вызова выехали 2 пожарно-спасательные бригады.

Когда они прибыли на место, сарай уже полыхал. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил внутреннюю отделку сарая и кровлю по всей площади. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в пожаре никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, что при обнаружении пожара следует звонить по телефону "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно. Бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Соблюдайте правила пожарной безопасности, а также рассказывайте о них детям. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших родных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Со среды в Липецке изменится маршрут автобуса №9
Новым вице-губернатором Липецкой области стал чиновник из Челябинска
Липчан зовут бесплатно покататься на коньках у "Звездного"
В Липецке в столкновении автобуса и двух машин пострадала бабушка
В Липецке в реке Воронеж уровень железа превышен в 1,3 раза
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
Под Липецком грузовик вытянул из сугроба "ВАЗ", который вылетел с трассы в кювет
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года
В Липецке в районе Манежа на кухне общежития ограбили мужчину
Жительница Липецкой области: "Сломала ключицу, катаясь на тюбинге"
Липецким коммунальщикам напомнили об ответственности за травмирование людей сосульками
Ночью в Липецке снег и до 14 градусов мороза
В Липецке горели 3 гаража, автомобиль и сарай
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Лада" и "Газель": есть пострадавшие
Липчане стоят в пробке у кольца на Катукова, где изменились правила проезда
В Липецке размер взноса на капремонт остался прежним
В субботу в Липецке небольшой снег и до 10 градусов мороза
В Липецке 10 улиц останутся без света, 6 - без воды, а в 2 домах отключат тепло
Главную прорубь Липецка на Центральном пляже перенесут
Под Липецком вылетала с трассы и опрокинулась фура
Снег с улиц Липецка убирают 109 машин