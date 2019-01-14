Ночью в Липецке вспыхнул сарай

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-14T09:26:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой ночью, 14 января, в Липецке случился пожар. Сообщение о происшествии поступило пожарным в 00.12 от очевидцев. Оказалось, что на улице Патриса Лумумбы, 12 вспыхнул сарай. На место вызова выехали 2 пожарно-спасательные бригады.

Когда они прибыли на место, сарай уже полыхал. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил внутреннюю отделку сарая и кровлю по всей площади. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в пожаре никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, что при обнаружении пожара следует звонить по телефону "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно. Бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Соблюдайте правила пожарной безопасности, а также рассказывайте о них детям. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших родных.