2019-01-14T09:46:01+03:00
Происшествия

В Липецке в районе Манежа на кухне общежития ограбили мужчину

У липчанина отобрали сотовый телефон
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на кухне общежития ограбили мужчинуВ Липецке на кухне общежития ограбили мужчинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшее воскресенье, 13 января, в отдел полиции обратился 42-летний липчанин. В своем заявлении он указал, что его ограбили. Это случилось ночью, 11 января, на общей кухне общежития, что расположено в районе Манежа на улице 50 лет НЛМК. По словам мужчины, неизвестный, применив насилие, отобрал у него сотовый телефон.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранителям удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 35-летний липчанин. Возбуждено уголовное дело. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 7 лет лишения свободы по ч.2 ст. 161 "Грабеж" УК РФ.

За прошедшие сутки раскрыто 2 преступеления. Так, 25 декабря прошлого года из строящегося дома в садоводческом товариществе в Липецке украли бензопилу, углошлифовальную машину, дрель, шуруповерт. Предполагаемый вор - неработающий ранее судимый 19-летний житель Ельца.

19 ноября прошлого года в областном центре из автомобиля "ГАЗ-330210" украли соторый телефон. Предполагаемый преступник - неработающий 27-летний липчанин.

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