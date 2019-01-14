Под Липецком грузовик вытянул из сугроба "ВАЗ", который вылетел с трассы в кювет

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-14T11:02:26+03:00

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Очередное происшествие произошло в Липецкой области. По словам очевидцев, на трассе "Липецк-Лебедянь" в кювет вылетел автомобиль "ВАЗ". Машина застряла в сугробе. Самостоятельно выбраться транспорт не смог.

На помощь тщетно буксующему автомобилисту пришел водитель грузовика "Iveco". С помощью троса последний пытался вытянуть "ВАЗ" из снега. Сделать это оказалось не так просто. Отчесетвенный автомобиль хорошо "засел" в снегу. Водителю грузовика пришлось изрядно потрудиться, чтобы вернуть "ВАЗ" обратно на трассу. После нескольких попыток пострадавшую машину удалось вытянуть на дорогу.

Все это действие записал видеорегистратор, который находился в машине грузовика. Автор ролика выложил видео в соцсети.