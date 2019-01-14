Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-14T11:33:31+03:00

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Бизнес-карта действует 1 год. Плата за ее обслуживание не взимается.

- Сбербанк продолжает работать над тем, чтобы корпоративным клиентам было еще удобнее пользоваться продуктами банка, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Моментальная бизнес-карта — еще один инструмент современного бизнесмена. Ее название говорит не только о легкости и быстроте доступа клиента к средствам компании, но и о скорости проведения операций, а также о быстроте оформления этого продукта — оно происходит в течение нескольких минут.

С помощью карты закупки для бизнеса можно оплачивать напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежек.Поэтому тратить деньги на комиссию за платежные поручения пользователю бизнес-карты больше не придется. Лимиты по каждой бизнес-карте можно также устанавливать онлайн, как и просматривать отчеты о расходах по ним.

Моментальную бизнес-карту можно получить в отделении как действующим клиентам, так и сразу же при открытии расчетного счета, а также при оформлении пакета услуг «Легкий старт».

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