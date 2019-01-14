2019-01-14T11:33:31+03:00
Общество

Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту

Карта обеспечивает доступ к расчетному счету компании в режиме 24/7 через «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Бизнес-карта действует 1 год. Плата за ее обслуживание не взимается.

- Сбербанк продолжает работать над тем, чтобы корпоративным клиентам было еще удобнее пользоваться продуктами банка, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Моментальная бизнес-карта — еще один инструмент современного бизнесмена. Ее название говорит не только о легкости и быстроте доступа клиента к средствам компании, но и о скорости проведения операций, а также о быстроте оформления этого продукта — оно происходит в течение нескольких минут.

С помощью карты закупки для бизнеса можно оплачивать напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежек.Поэтому тратить деньги на комиссию за платежные поручения пользователю бизнес-карты больше не придется. Лимиты по каждой бизнес-карте можно также устанавливать онлайн, как и просматривать отчеты о расходах по ним.

Моментальную бизнес-карту можно получить в отделении как действующим клиентам, так и сразу же при открытии расчетного счета, а также при оформлении пакета услуг «Легкий старт».

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Со среды в Липецке изменится маршрут автобуса №9
Новым вице-губернатором Липецкой области стал чиновник из Челябинска
Липчан зовут бесплатно покататься на коньках у "Звездного"
В Липецке в столкновении автобуса и двух машин пострадала бабушка
В Липецке в реке Воронеж уровень железа превышен в 1,3 раза
Под Липецком грузовик вытянул из сугроба "ВАЗ", который вылетел с трассы в кювет
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года
В Липецке в районе Манежа на кухне общежития ограбили мужчину
Ночью в Липецке вспыхнул сарай
Жительница Липецкой области: "Сломала ключицу, катаясь на тюбинге"
Липецким коммунальщикам напомнили об ответственности за травмирование людей сосульками
Ночью в Липецке снег и до 14 градусов мороза
В Липецке горели 3 гаража, автомобиль и сарай
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Лада" и "Газель": есть пострадавшие
Липчане стоят в пробке у кольца на Катукова, где изменились правила проезда
В Липецке размер взноса на капремонт остался прежним
В субботу в Липецке небольшой снег и до 10 градусов мороза
В Липецке 10 улиц останутся без света, 6 - без воды, а в 2 домах отключат тепло
Главную прорубь Липецка на Центральном пляже перенесут
Под Липецком вылетала с трассы и опрокинулась фура
Снег с улиц Липецка убирают 109 машин