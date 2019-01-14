В Липецке в реке Воронеж уровень железа превышен в 1,3 раза

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-14T11:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре прошлого года специалисты Липецкого ЦГМС взяли пробы воды из реки Воронеж в Липецке и реки Сосна в Ельце. Как сообщили в областном управлении экологии и природных ресурсов, кислородный режим рек удовлетворительный. Его показатели - 11,1-12,3 мг/дм3 при норме не менее 4,0 мг/дм3.

В реке Воронеж специалисты обнаружили превышения азота нитритного до 6,5 ПДК. Уровень меди водоема в черте города - 27 ПДК. Выше черты города концентрация органических веществ БПК5 (биохимическое потребление кислорода) - 2,1 ПДК. Концентрация химического потребления кислорода - 1,8 ПДК. Согласно результатам, уровень железа в реке выше и ниже черты города превышает допустимую норму в 1,3 раза.