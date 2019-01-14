2019-01-14T12:15:44+03:00
Происшествия

В Липецке в столкновении автобуса и двух машин пострадала бабушка

Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
ДТП в Липецке: автобус столкнулся с двумя машинамиДТП в Липецке: автобус столкнулся с двумя машинамиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В прошедшее воскресенье, 13 января, в Липецке произошла серьезная авария. Участники ДТП - пассажирский автобус и два автомобиля.

В 17.30 на улице Зои Космодемьянской автобус столкнулся с "УАЗ" и "Киа". Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, в ДТП пострадала 81-летняя женщина - пассажирка "Киа". Медики оказали ей помощь, а после отпустили.

Пассажирский автобус столкнулся с "УАЗ" и "Киа" в Липецке.Пострадала 81-летняя бабушка

Последствия происшествия попали на видео. "УАЗ" развернуло. Передняя часть машины "уткнулась" в сугроб. Иномарка, которая пострадала больше всех, отлетела на противоположную сторону дороги.

Днем ранее, 12 января, в областном центре произошло ДТП. Около 10 вечера на улице Катукова "ВАЗ" столкнулся с "Тойотой". Пострадал водитель первой машины - 24-летний липчанин. Его с травмой госпитализировали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Со среды в Липецке изменится маршрут автобуса №9
Новым вице-губернатором Липецкой области стал чиновник из Челябинска
Липчан зовут бесплатно покататься на коньках у "Звездного"
В Липецке в реке Воронеж уровень железа превышен в 1,3 раза
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
Под Липецком грузовик вытянул из сугроба "ВАЗ", который вылетел с трассы в кювет
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года
В Липецке в районе Манежа на кухне общежития ограбили мужчину
Ночью в Липецке вспыхнул сарай
Жительница Липецкой области: "Сломала ключицу, катаясь на тюбинге"
Липецким коммунальщикам напомнили об ответственности за травмирование людей сосульками
Ночью в Липецке снег и до 14 градусов мороза
В Липецке горели 3 гаража, автомобиль и сарай
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Лада" и "Газель": есть пострадавшие
Липчане стоят в пробке у кольца на Катукова, где изменились правила проезда
В Липецке размер взноса на капремонт остался прежним
В субботу в Липецке небольшой снег и до 10 градусов мороза
В Липецке 10 улиц останутся без света, 6 - без воды, а в 2 домах отключат тепло
Главную прорубь Липецка на Центральном пляже перенесут
Под Липецком вылетала с трассы и опрокинулась фура
Снег с улиц Липецка убирают 109 машин