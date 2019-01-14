В Липецке в столкновении автобуса и двух машин пострадала бабушка

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-14T12:15:44+03:00

ДТП в Липецке: автобус столкнулся с двумя машинами Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В прошедшее воскресенье, 13 января, в Липецке произошла серьезная авария. Участники ДТП - пассажирский автобус и два автомобиля.

В 17.30 на улице Зои Космодемьянской автобус столкнулся с "УАЗ" и "Киа". Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, в ДТП пострадала 81-летняя женщина - пассажирка "Киа". Медики оказали ей помощь, а после отпустили.

Пассажирский автобус столкнулся с "УАЗ" и "Киа" в Липецке.Пострадала 81-летняя бабушка

Последствия происшествия попали на видео. "УАЗ" развернуло. Передняя часть машины "уткнулась" в сугроб. Иномарка, которая пострадала больше всех, отлетела на противоположную сторону дороги.

Днем ранее, 12 января, в областном центре произошло ДТП. Около 10 вечера на улице Катукова "ВАЗ" столкнулся с "Тойотой". Пострадал водитель первой машины - 24-летний липчанин. Его с травмой госпитализировали.