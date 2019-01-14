Липчан зовут бесплатно покататься на коньках у "Звездного"

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-14T12:49:12+03:00

Выйти на лед главного катка Липецка можно будет в пятницу в 14.00

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В пятницу, 18 января, липчане смогут бесплатно покататься на катке у СК "ЗВездный". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Бесплатные катания на коньках устроят в честь 65-летия Липецкой области.

Поскользить по льду можно будет с 14.00 до 15.30. Обратите внимание, вход на каток только со своими коньками. Это обязательно условие для желающих провести время на льду. При этом вместимость ледовой арены - 200 человек. После массового катания стартует товарищеский матч между воспитанниками ДЮСШ №11.

Напомним, что главный городской каток работает каждый день с 10 утра до 10 часов вечера. Через каждые полтора часа - 30-минутный технический перерыв. В это время полируют лед. Расписание можно посмотреть здесь.