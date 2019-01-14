Новым вице-губернатором Липецкой области стал чиновник из Челябинска

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-14T12:59:37+03:00

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В Липецкой области новый вице-губернатор. Врио главы региона Игорь Артамонов назначил замом руководителя исполнительной власти региона Александра Костомарова. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, Костомаров будет курировать областные управления административных органов и внутренней политики, управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

Александр Константинович Костомаров родился в 1977 году в Челябинске. В 1998 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. А. Новикова. В 2005 году прошел переподготовку в Уральской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В 1998 году работал менеджером ООО «Внешсоюз-ПКФ», с 2003-го – ведущим специалистом отдела общественного самоуправления города Челябинска. С 2005 года занимал руководящие должности в Челябинском комитете «Единой России», а затем в Управлении партийного строительства в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

В 2012 стал вице-губернатором Архангельской области – руководителем администрации и правительства Архангельской области. В этом же году занял должность начальника главного управления территориальной политики правительства Московской области. С 2016 до 2018 год занимал должность заместителя председателя правительства Московской области – руководителя главного управления территориальной политики столичного региона.

Женат, воспитывает сына.