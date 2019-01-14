Со среды в Липецке изменится маршрут автобуса №9

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-14T13:11:17+03:00

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В среду, 16 января, в Липецке изменится маршрут автобуса №9. Пассажирский транспорт начнет ходить по новой схеме. Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, нововведения позволят повысить качество транспортного обслуживания липчан.

Автобусы проследуют по схеме, утвержденной на время ремонта Петровского моста: в прямом направлении "..- площадь Театральная - улица Фрунзе - Неделина - 50 лет НЛМК". В обратном направлении транспорт поедет по маршруту "улица 50 лет НЛМК - Неделина - остановка "Петровский рынок" - Фрунзе - площадь Театральная - далее по привычному маршруту".

Узнать более подробно о расписании автобусов липчане могут в центральной диспетчерской службе по телефону 31-80-15. Или на сайте департамента www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.