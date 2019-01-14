В Липецке на кольце Катукова и Стаханова грузовик протаранил легковушку

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-14T13:53:16+03:00

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Этим днем, 14 января, в Липецке столкнулись легковушка и грузовик. ДТП произошло на кольце в районе улиц Катукова и Стаханова. Момент аварии попал в объектив уличной видеокамеры.

Грузовик двигался по кольцу. Справа от него ехала серебристая легковушка. Водитель грузовика решил съехать с кольца на улице Стаханова. Согласно правилам дорожного движения, совершить такой маневр можно только с крайней правой полосы. Водитель, видимо, решил, что сможет выехать с кольца с левой полосы.

Однако, рядом движущейся серебристой машине нужно было продолжить движение по кольцу. Автомобилист рискнул. Он добавил скорости и пронесся прямо перед грузовиком. Большегруз протаранил машину.

Напомним, что с субботы кольцо на пересечении улиц Катукова и Стаханова стало главной дорогой. С того момента на участке уже произошло несколько аварий.