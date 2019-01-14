По прогнозам спасателей, паводок весной в Липецке будет серьезный

СЕГОДНЯ 16:26 2019-01-14T16:26:46+03:00

Спасатели снова будут расчищать от мусора и веток проходы к рекам и ручьям

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Начальник городского управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков на брифинге в мэрии рассказал, как спасатели готовятся к весеннему паводку. Как отметил главный спасатель, судя по запасам снега, паводок ожидается серьезный. Спасатели уже взяли под контроль все дома, которые могут попасть в зону подтопления.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этой неделе в Липецке пройдет совещание, где определят точный план действий на случай паводка. В последние два года спасатели расчищали от мусора и кустарников берега рек и ручьев для прохода талой воды. Практика оказалась действенной и в этом году тоже все расчистят.

Большая часть работ пройдет в наиболее подтопляемых местах – это частный сектор в районе Каменного лога и Ниженки, часть Левобережья и бывшего радиаторного завода. Эти территории объедут январе – феврале и спрогнозируют возможные варианты развития событий.