В Липецке прошел флешмоб подростков и полиции «Не дай себя обмануть мошенникам»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-14T16:41:30+03:00

Подростки рассказывали, как не попасть на уловки телефонных и интернет аферистов

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В Липецке прошел необычный совместный флешмоб полиции и подростков под названием «Не дай себя обмануть мошенникам!». Акция проходила в минувшее воскресенье, 13 января, в торгово-развлекательных центрах города. В ней приняли участие активисты волонтерского движения при Совете лидеров Липецкой области сотрудники УМВД России по городу.

Флешмлб против мошенников в ЛипецкеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, основной целью акции было предотвратить мошенничества, которые совершаются с помощью интернета и мобильной связи. Парни и девушки привлекали внимание посетителей ТРЦ танцами, а после волонтеры раздавали всем участникам памятки с информацией о том, как себя обезопасить.

Активисты призывали посетителей торговых центров быть бдительными при покупках в сети и рассказывали, как не поддаваться на уловки мошенников.