Липчане увидят «кровавую» Луну утром перед рассветом

СЕГОДНЯ 17:33 2019-01-14T17:33:01+03:00

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У жителей Липецка есть небольшой шанс насладиться красочным астрономическим явлением – полным лунным затмением, когда Луна окрашивается в красный цвет. Явление еще называют «кровавой» Луной.

Первое в этом году лунное затмение и полнолуние будут в понедельник 21 января. Затмение можно будет наблюдать утром. По данным портала «Астронет», в начале затмения Луна будет находиться на северо-западе на высоте около 7° над горизонтом. Полная фаза затмения продлится час и 2 минуты, оно начнется в 7.41. Рассвет в этот день – в 8.19 утра, то есть липчане смогут полюбоваться кровавой луной около 40 минут. Это если позволит погода. Максимальная фаза затмения – в 8.12, Луна будет находиться на северо-западе на высоте 3° над горизонтом. Но к тому моменту начнется рассвет и разглядеть Луну будет сложно, а после взойдет Солнце и затмение уде не будет видно.

Напомним, что последнее явление «кровавую» Луну и Великое противостояние Марса, которые были в одну ночь, с 27 на 28 июля, жители Липецка увидеть не смогли из-за облаков. Последний раз липчане, благодаря безоблачному небу, смогли наблюдать одновременно лунное затмение и суперлунье в сентябре 2015 года.

Что касается 21 января, прогноз синоптиков неутешительный – в момент лунного затмения в Липецкой области будет облачно и осадки. Но есть надежда на небольшие прояснения в некоторых районах.