После Нового года в Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

14 Янв. 19:29 2019-01-14T19:29:19+03:00

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По данным Роспотребнадзора, в Липецкой области отмечается сезонный прирост гриппа и ОРВИ. При этом количество заболевших значительно меньше, чем было перед новогодними праздниками. По официальным данным ведомства, за прошедшую неделю, с 7 по 13 января, в регионе заболели 4882 человека. Для сравнения, с 17 по 23 декабря было 6172 случая.

Вместе с тем на этой неделе 32 человека заразились гриппом. Сейчас в регионе циркулируют вирусы гриппа A(H1N1)pdm09 – это у большинства, и A(H3N2) – у непривитых людей. Большинство заболевших гриппом и ОРВИ (73%) – дети до 14 лет. Но уровень заболеваемости в области по всем возрастам ниже порога эпидемии. В больницу с сезонными вирусными инфекциями попали 4.3% заболевших.

Из общего числа заболевших 3618 случаев приходится на сам Липецк, также в областном центре зарегистрировали 28 случаев гриппа из 32. Эпидемии в городе также нет.