На Крещение в Липецке спасатели начнут дежурить у купелей с вечера

14 Янв. 19:58 2019-01-14T19:58:01+03:00

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Липецкие спасатели активно готовятся к крещенской ночи. Как сообщил на брифинге в мэрии начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, в этом году в Липецке обустроят две проруби – на третьем участке ЛТЗ и в районе Центрального пляжа, где собирается наибольшее количество желающих окунуться в ледяную воду.

Напомним, что прорубь на Центральном пляже в этом году перенесут в другое место – не возле базы у ресторана «Фригат», а в 200 метрах левее. Прорубь переносят туда, где нет строений, поскольку на узкой дорожке у прежнего места все желающие окунуться не помещаются. А их с каждым годом все больше.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, купели подготовят на этой неделе. Спасатели начнут дежурить у прорубей 18 января в 22.30 и простоят до полудня 19 января.