В Липецкой области сгорел сарай вместе с машиной

14 Янв. 20:23 2019-01-14T20:23:14+03:00

Люди в пожаре не пострадали Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Пожар произошел в этот понедельник, 14 декабря, в Становлянском районе Липецкой области. Там в селе Становое на улице Олимпийской днем загорелся сарай. Сообщение от очевидцев поступило диспетчеру в 14.01.

На место происшествия, к дому №3а выехали два отделения пожарно-спасательной части №29 и добровольцы. Распространение огня удалось остановить, но ущерб имуществу пожар нанес существенный.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь полностью уничтожил надворные постройки на площади 20 м2. Также в пожаре до основания кузова выгорел стоявший во дворе автомобиль. Люди, к счастью, не пострадали. Из-за чего начался пожар, выясняют эксперты.