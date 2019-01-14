Сильно пьяный липчанин на «Приоре» влетел в сугроб, уходя от ГИБДД

14 Янв. 20:41 2019-01-14T20:43:26+03:00

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В прошедшие выходные липецкие автоинспекторы, как и обещали, вышли на усиленный рейд по самым опасным участникам дорожного движения – пьяным водителям. В результате за 3 дня, с 11 по 13 января, сотрудники ГИБДД поймали 8 нетрезвых водителей.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Среди любителей пьяной езды были и женщины. Нетрезвую даму на «Хендае» остановили в ночь с пятницы на субботу на перекрестке проспекта Победы и 60 лет СССР. В ходе проверки документов автоинспекторы заподозрили, что дама слегка навеселе. И подозрения подтвердились – освидетельствование показало 0.58 мг алкоголя на литр воздуха, при норме 0.16 мг. Машину увез эвакуатор, а даме теперь придется выплатить штраф и на время стать пассажиром.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Один из отчаянных любителей выпить за рулем решил скрыться от дорожной полиции. Подозрительную «Приору» заметили на площади Мира. Водитель не остановился по требованию, прибавил скорость и «героически» влетел в сугроб – даже догонять не пришлось. Как сообщает УГИБДД, водитель был сильно пьян – медосвидетельствование показало 1.52 мг на литр воздуха.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.