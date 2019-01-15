За праздники у липецких торговцев забрали 7 кг нелегальной красной икры

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-15T08:06:42+03:00

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Во время новогодних праздников в Липецкой области проходили рейды сотрудников Роспотребнадора и полиции, которые следили за оборотом икры ценных пород рыб. Как сообщает Роспотербнадзор, по данным на 14 января они провели 56 рейдов по магазинам области. Всего проверили 58 партий красной икры.

В результате проверок нашли 5 партий икры без маркировки, на которую у продавцов не оказалось никаких документов. В итоге из оборота изъяли 7 кг нелегальной красной икры. А продавцов ждут штрафы.

Отметим, что не рекомендуется покупать красную икру с рук и у нелегальных продавцов на улице. На банке с икрой всегда должна быть информация о производителе, дата изготовления, дата фасовки и название рыбы из которой добыли икру.