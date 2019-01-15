2019-01-15T08:48:22+03:00
Происшествия

Липчанин из ревности застрелил знакомого из самодельного ружья

Ревнивцу вменили три статьи УК за убийство и изготовление оружия
Лия МУРАДЬЯН
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Убийца во всем созналсяУбийца во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить за убийство 52-летнего ревнивца. Бытовая ссора на почве ревности в Липецке обернулась тяжким преступлением 1 ноября 2018 года. В ту ночь в одной из квартир на улице Волгоградской липчанин выпивал в компании 35-летнего знакомого и своей сожительницы.

Во время застолья хозяин квартиры приревновал гостя к возлюбленной и между мужчинами разгорелась ссора. По версии следствия, пьяный ревнивец, понимая, что соперник превосходит его физически, решил воспользоваться оружием. Липчанин взял самодельное ружье, заряженное монтажным патроном с металлическим шариком, и выстрелил гостю в голову.

«Скорую» вызвала женщина, которая спала в другой комнате и проснулась от выстрела. Но помочь раненному уже ничем не могли – он сразу скончался. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемый во всем сознался.

Помимо убийства ему вменили еще две статьи – незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение боеприпасов. Выяснилось, что гладкоствольное ружье мужчина сделал сам еще 2016 году и все это время хранил в квартире. Расследование закончилось и липчанин вскоре предстанет перед судом.

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