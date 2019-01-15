Рецидивист украл из квартиры липчанина сотовый телефон

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-15T09:17:57+03:00

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За один день, 14 января, в Липецкой области в полицию поступили сразу два заявления о краже телефонов. Последняя произошла в Усманском районе. Там из квартиры дома по улице 60 лет Победы в Усманин кто-то крал у мужчины сотовый телефон, который пропал вечером 13 января. Воришку поймали в тот же вечер. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался 35-летний гражданин. Известно, что у мужчины уже есть судимости за аналогичные преступления.

Еще одну кражу раскрыли в Липецке. Смартфон у 36-летнего липчанина украли еще 23 декабря ночью в помещении бара на улице Космонавтов, но мужчина решил заявить о краже спустя три недели. Несмотря на длительный срок, вора все же вычислили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 28-летний безработный житель областного центра.