Вечером под Липецком во время пожара пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-15T09:37:50+03:00

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Трагический пожар случился минувшим вечером, 14 января, в Тербунском районе Липецкой области. Там в селе Яковлево на Солнечной улице загорелся дом №1. Заметив пожар, очевидцы позвонили в МЧС – сообщение поступило в 20.47 вечера.

На место происшествия выезжали два отделения пожарных и спасателей. Пожар удалось ликвидировать, но к несчастью, не обошлось без жертв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате пожара пострадал один человек.

В доме огонь уничтожил внутреннюю отделку и се имущество на площади 12 м2. Что стало причиной пожара, теперь разбираются эксперты – проходит проверка.

Всего за сутки в Липецкой области сотрудники МЧС выезжали на три пожара. Последствия пожаров ликвидировали в Становлянском и Тербунском районах.