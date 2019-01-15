В Липецке в ДТП с четырьмя машинами пострадал водитель «Гранты»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-15T10:27:03+03:00

За сутки на дорогах области в тех авариях травмы получили 3 человека

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Массовая авария произошла в понедельник днем, 14 января,в 13.20 на улице Ушинского в Липецке. По данным ГИБДД, 43-летний водитель «Лады Гранты» сначала въехал в «Киа Рио», после задел стоящий «Хендай» и ударил «ВАЗ-2112». В этой аварии пострадал сам виновник, водителя «Лады» увезли в больницу, но после оказания помощи отпустили.

Еще в двух ДТП в Липецке в тот же день пострадали пешеходы. Первое случилось 6.35 утра на улице Баумана. Там на пешеходном переходе со светофором 23-летний водитель «Лады Гранты» сбил 44-летнюю женщину. Пострадавшую положили в городскую больницу №54.

Чуть позже, в 8.20 утра, на улице Ангарская 34-летняя женщина за рулем «ДЭУ Матиз» , также на переходе, сбила пенсионерку. 64-летняя женщина попала в больницу.

Как сообщает ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали 3 человека. За тот же день пешеходы нарушили ПДД 11 раз, автомобилисты – 559.