Более 4,5 тысяч липчан остались без света

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-15T11:51:57+03:00

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В этот вторник, 15 января, в Липецке произошло внеплановое отключение электроэнергии. В 10.39 без света остались жители Сырского Рудника. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», электричество отключили не во всех домах, а частично. Всего без света остались 4 810 липчан и 183 юридических лица.

Напомним, что в этот день электроэнергию также отключили в жилых домах частного сектора по улицам Липецкая, Кибальчича, Привокзальная. По этим адресам света не будет до 5 часов вечера, а также в среду, 16 января, с 9 утра.

Без света до 5 часов вечера также остались жители улиц Фрунзе, 14,15; площадь Коммунальная, 8,9.

За подробной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236-075.