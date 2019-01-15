Липецкие рыбаки заплатят штраф за лов рыбы на жерлицы

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-15T12:20:51+03:00

Изменить размер текста: A A

С 15 января по 28 февраля в водоемах Липецка и области запрещено ловить щуку. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Во время новогодних праздников и после инспекторы Липецкого отдела рыбоохраны провели рейды.

Так, накануне 15 января рыбаки пробовали ловить щуку на жерлицы – живцовую снасть для хищных рыб. При этом количество снастей было больше, чем установлено законом. Инспекторы составили 12 протоколов об административном нарушении за вылов рыбы с применением жерлиц.

У рыбаков из Липецка, Добровского, Елецкого и Грязинского районов изъяли 115 орудий лова. Материалы дел направят в мировые суды региона. Нарушителям придется заплатить 2 тысячи рублей штрафа. Кроме того, судья может конфисковать у нарушителей жерлицы.

Напомним, что с 1 марта щуку можно будет ловить повсеместно. Но использовать при этом разрешенные орудия лова, а также соблюдать суточную норму вылова и размер рыбы. С 15 марта до 30 апреля рыбакам запретят ловить судака.