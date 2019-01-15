2019-01-15T13:20:33+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали девушку, которая возила наркотики в Липецк

Барышня находилась в федеральном розыске
Лия МУРАДЬЯН
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В Воронеже поймали девушку, которая находилась в федеральном розыске за распространение наркотиков в Липецкой области. По данным пресс-службы УМВД Воронежской области, в розыск на 27-летнюю жительницу Воронежа подали полицейские Задонского района.

В Липецкой области девушку уличили в сбыте крупной партии наркотиков – по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Барышня успела скрыться от правоохранителей и те подали в федеральный розыск. Долго скрываться не получилось.

По версии полиции, девушка перевозила наркотики из Воронежа в Липецк. Здесь она передавала вещества местным распространителям, а те уже продавали клиентам. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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