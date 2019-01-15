2019-01-15T14:45:07+03:00
Общество

В Липецке отменят утренний рейс автобуса №8

Причина - низкий пассажиропоток
Юлия КЛЮЕВА
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Отменят утренний рейс автобуса №8Отменят утренний рейс автобуса №8Фото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в расписание автобуса №8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление» вносятся изменения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Липецка.

С 21 января отменят утренний рейс автобуса №8, рейс по схеме «О» - «Микрорайон «Университетский» - Октябрьский мост – Новое заводоуправление», который отправляется с Университетского в 6.44. Причина отмены рейса – низкий пассажиропоток.

Получить подробную информацию о движении общественного транспорта липчане могут по телефону 31-80-15 или на сайтах МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru и департамента транспорта www.deptrans48.ru.

Напомним, что с завтравшнего дня, 16 января, изменится схема движения автобуса №9. По мнению специалистов, это позволит повысить качество транспортного обслуживания липчан. Схему, по которой будут ходить автобусы, можно посмотреть здесь.

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