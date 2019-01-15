2019-01-15T15:05:23+03:00
Общество

В Липецкой области за декабрь браконьеры вырубили 13 елок и сосен

Ущерб оценили в 41200 рублей, браконьеров оштрафовали на 39000
Лия МУРАДЬЯН
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В декабре в лесах поймали 13 браконьеров с елкамиВ декабре в лесах поймали 13 браконьеров с елкамиФото: Управления лесного хозяйства Липецкой области
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В управлении лесного хозяйства Липецкой области подвели итоги предновогоднего рейда по елкам и соснам, который проходил в предновогодние дни. Напомним, что лесники вместе с полицейскими патрулировали местности, где растут молодые хвойные деревья.

По данным управления, елочные браконьеры активизируются каждый код в декабре, чем наносят существенный ущерб лесам региона. В прошлом месяце леса Липецкой области патрулировали круглосуточно.

Всего провели 1120 рейдов. Результатом этой работы стали 13 пойманных браконьеров. Каждый успел срубить по одной елке или сосне. Общий ущерб от вырубки 13 хвойных деревьев оценили в 41.2 тысячи рублей.

Но и самим нарушителям придется раскошелиться, их оштрафовали на общую сумму 39 000 рублей – по 3000 каждого. Кроме штрафа с них стребуют возместить ущерб природе.

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