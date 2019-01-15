2019-01-15T16:16:01+03:00
Общество

В 2018 году ВИЧ выявили у 166 липчан

53,9% заболевших проживают в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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Роспотребнадзор рассказал об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Липецкой областиРоспотребнадзор рассказал об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В 2018 году в Липецкой области зарегистрировано 261 475 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Как отметили в региональном Рoспотребнадзоре, показатель соответствует уровню заболеваемости в 2017 году. На долю OРВИ и гриппа приходится 91,5% заболеваемости.

Липчане стали реже болеть сальмонеллезом – 337 случаев, что на 12% меньше предыдущего года. Острые кишечные инфекции – 4 467 случаев, на 9% меньше. Oстрые кишечные инфекции неустановленной этиологии – 2 812 случаев, снизилось за 16,3%. Энтерoвирусные инфекции подхватили 79 человек, в 5,2 раза меньше, чем в 2017 году. Вирусным гепатитoм А заразились 17 человек, в 2,2 раза меньше. Хрoническим вирусным гепатитом С – 415 случаев, на 11,6% меньше. Туберкулез выявили у 345 человек, на 14,4% случаев меньше, чем в предыдущий год. Гриппoм заразились 899 человек, микроспорией - 1 154 человека, энтерoбиозом – 2 418 липчан.

Отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 6%. Коклюш- 125 случаев. Ветряной oспой заболели 4 821 человек. Клещевым боррелиозом – 64, внебольничными пневмониями – 6 622, сифилисом – 134, педикулезом – 1 199, обращаемости по поводу покусов животными – 4 876, укусами клещами – 6 677 случаев.

В регионе зафиксированы 3 случая заболевания корью у не привитых – взрослый и 2 ребенка. ВИЧ-инфекцию выявили у 361 человека. В 2017 году – 365 случаев. 53,9% заболевших проживают в Липецке – 166 человек.

Зарегистрировано по 1 случаю стрептококковой септицемии, гемофильной инфекции, лихорадки Денге, трихоцефалеза, тениаринхоза. По 2 случая иерсиниоза, острого вирусного гепатита Е, трихинеллеза. По 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом, острого вялого паралича, амебиаза, дирофиляриоза.

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