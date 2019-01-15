2019-01-15T16:13:00+03:00
Общество

Около 10 улиц Липецка на 3 дня останутся без воды

На инженерных сетях проводятся ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке отключат водуВ Липецке отключат водуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 16 января, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Писарева, 35, 35а, 37 (Школа №37); Светлова, 26, 29 (Школа - интернат), 31, 31а; Тихая, 24; Ярославская, 2а, 13 (детсад №12), 19. Также воду отключат в частном секторе: улица Писарева; Постышева; Олимпийская; Варшавская; Зорге; Бурлакова; Добровская; Патриотическая; Тихая; Светлова; Ярославская; 1-я Лесная; Артёма; Железногорская.

Подвоз воды: к школе №37; школе-интернат по улице Светлова, 29; к детскому саду №12 по улице Ярославская, 13.

С 10 утра 16 января до 5 часов вечера 18 января воды отключат по улицам Фурманова, 37, 36а, 36, 34а, 34, 23/3, 41, 43, 32, 25, 23а/1, 23а, 22, 27, 44а; Инженерная, 5, 3; проезд Осенний, 10, 12; Спиртозаводская, 7, 11. А также в домах частного сектора по следующим адресам: улица Зареченская; Земная; Дорожная; Кленовая; Фурманова.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться в АО «ЛГЭК», по телефонам 075 и 236-075.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчан просят не совать старые елки в мусорные баки
В 2018 году ВИЧ выявили у 166 липчан
В Липецкой области за декабрь браконьеры вырубили 13 елок и сосен
В Липецке отменят утренний рейс автобуса №8
В Липецке упал железный забор у стройки и придавил машины
Под Липецком реконструировали источник: его освятят в Крещение
В Воронеже поймали девушку, которая возила наркотики в Липецк
Липецкие рыбаки заплатят штраф за лов рыбы на жерлицы
Более 4,5 тысяч липчан остались без света
В Липецке в ДТП с четырьмя машинами пострадал водитель «Гранты»
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»
Вечером под Липецком во время пожара пострадал человек
Рецидивист украл из квартиры липчанина сотовый телефон
Липчанин из ревности застрелил знакомого из самодельного ружья
За праздники у липецких торговцев забрали 7 кг нелегальной красной икры
Сильно пьяный липчанин на «Приоре» влетел в сугроб, уходя от ГИБДД
В Липецкой области сгорел сарай вместе с машиной
На Крещение в Липецке спасатели начнут дежурить у купелей с вечера
После Нового года в Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Липчане увидят «кровавую» Луну утром перед рассветом
В Липецке прошел флешмоб подростков и полиции «Не дай себя обмануть мошенникам»
По прогнозам спасателей, паводок весной в Липецке будет серьезный
В Липецке на кольце Катукова и Стаханова грузовик протаранил легковушку
Со среды в Липецке изменится маршрут автобуса №9
Новым вице-губернатором Липецкой области стал чиновник из Челябинска