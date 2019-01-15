Около 10 улиц Липецка на 3 дня останутся без воды

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-15T16:13:00+03:00

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В среду, 16 января, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Писарева, 35, 35а, 37 (Школа №37); Светлова, 26, 29 (Школа - интернат), 31, 31а; Тихая, 24; Ярославская, 2а, 13 (детсад №12), 19. Также воду отключат в частном секторе: улица Писарева; Постышева; Олимпийская; Варшавская; Зорге; Бурлакова; Добровская; Патриотическая; Тихая; Светлова; Ярославская; 1-я Лесная; Артёма; Железногорская.

Подвоз воды: к школе №37; школе-интернат по улице Светлова, 29; к детскому саду №12 по улице Ярославская, 13.

С 10 утра 16 января до 5 часов вечера 18 января воды отключат по улицам Фурманова, 37, 36а, 36, 34а, 34, 23/3, 41, 43, 32, 25, 23а/1, 23а, 22, 27, 44а; Инженерная, 5, 3; проезд Осенний, 10, 12; Спиртозаводская, 7, 11. А также в домах частного сектора по следующим адресам: улица Зареченская; Земная; Дорожная; Кленовая; Фурманова.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться в АО «ЛГЭК», по телефонам 075 и 236-075.