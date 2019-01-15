2019-01-15T16:52:29+03:00
Общество

Липчан просят не совать старые елки в мусорные баки

Деревья следует оставлять в отсеках для крупногабаритных отходов
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане спрашивают, куда выкидывать елкиЛипчане спрашивают, куда выкидывать елкиФото: Юлия КЛЮЕВА
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К новому году лесники заготовили для липчан более 25 тысяч сосен и елей. Деревья выращивали на специальных плантациях. Больше половины из них раскупили. Праздники закончились, и теперь возле мусорных площадок города складируют использованные деревья.

Многие липчане интересуются, куда девать елки после праздников. В АО «ЭкоПром-Липецк» просят горожан оставлять деревья на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов или в бункерах, где они установлены. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального оператора, ели будут вывозить вместе с крупногабаритными отходами.

Бурные обсуждения этой темы развернулись в интернете. Некоторые пользователи советовали отвезти новогодний символ в зоопарк. Однако, как выяснилось, там елки не принимают. Высохшие деревья животные не едят. К тому же, на елках могут быть паразиты.

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