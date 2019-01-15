2019-01-15T17:01:51+03:00
Общество

Цены на продукты в Липецке за год выросли на 6.6%

Минимальный набор продуктов подорожал на 9%
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Продукты в декабре подорожали на 1.9%Продукты в декабре подорожали на 1.9%Фото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Липецкстат опубликовал данные по потребительским ценам на конец 2018 года. В целом в декабре цены выросли 0.9%, за весь 2018 год – на 5.3%. Отдельно продукты в декабре подорожали на 1.9%, а если сравнивать с декабрем 2017 года, то на 6.6%.

Больше всего в Липецкой области подорожали яйца – на 19%. Также серьезно выросли в цене овощи –10%, мука – 3%, сыры и масло – 2%, мясо, рыба, напитки, молоко, макароны соль, сладости и алкоголь – на 1%.

Средняя стоимость минимального набора продуктов в Липецкой области составила 3351 рубль на месяц. В декабре условный набор продуктов подорожал на 3%, с начала года – на 9%.

Цены на непродовольственные товары в декабре выросли на 0,4%, за весь 2018 год – на 4.8%. Наиболее стремительный рост цен показали нитки – 4%, моющие средства – 3%, автомобили, лекарства, сигареты, парфюмерия и косметика, компьютеры меха и бытовые приборы – на 1%. Бензин за год в Липецке подорожал на 0.5%.

Цены и тарифы на услуги в декабре 2018 года поднялись на 0,1%, за год – на 3.9%. Существенно подорожала стоимость проезда в поездах дальнего следования – на 10%, билеты в театр – 7%, услуги парикмахерских и труфирм – 1%. Зато на 1% подешевели услуги автошкол.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Днем под Липецком две машины вылетели в кювет
В Липецке парень пытался вынести из магазина 28 шоколадок
Липчан просят не выкидывать старые елки в мусорные баки
Около 10 улиц Липецка на 3 дня останутся без воды
В 2018 году ВИЧ выявили у 166 липчан
В Липецкой области за декабрь браконьеры вырубили 13 елок и сосен
В Липецке отменят утренний рейс автобуса №8
В Липецке упал железный забор у стройки и придавил машины
Под Липецком реконструировали источник: его освятят в Крещение
В Воронеже поймали девушку, которая возила наркотики в Липецк
Липецкие рыбаки заплатят штраф за лов рыбы на жерлицы
Более 4,5 тысяч липчан остались без света
В Липецке в ДТП с четырьмя машинами пострадал водитель «Гранты»
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»
Вечером под Липецком во время пожара пострадал человек
Рецидивист украл из квартиры липчанина сотовый телефон
Липчанин из ревности застрелил знакомого из самодельного ружья
За праздники у липецких торговцев забрали 7 кг нелегальной красной икры
Сильно пьяный липчанин на «Приоре» влетел в сугроб, уходя от ГИБДД
В Липецкой области сгорел сарай вместе с машиной
На Крещение в Липецке спасатели начнут дежурить у купелей с вечера
После Нового года в Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Липчане увидят «кровавую» Луну утром перед рассветом
В Липецке прошел флешмоб подростков и полиции «Не дай себя обмануть мошенникам»
По прогнозам спасателей, паводок весной в Липецке будет серьезный
В Липецке на кольце Катукова и Стаханова грузовик протаранил легковушку
Со среды в Липецке изменится маршрут автобуса №9
Новым вице-губернатором Липецкой области стал чиновник из Челябинска