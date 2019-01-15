Цены на продукты в Липецке за год выросли на 6.6%

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-15T17:01:51+03:00

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Липецкстат опубликовал данные по потребительским ценам на конец 2018 года. В целом в декабре цены выросли 0.9%, за весь 2018 год – на 5.3%. Отдельно продукты в декабре подорожали на 1.9%, а если сравнивать с декабрем 2017 года, то на 6.6%.

Больше всего в Липецкой области подорожали яйца – на 19%. Также серьезно выросли в цене овощи –10%, мука – 3%, сыры и масло – 2%, мясо, рыба, напитки, молоко, макароны соль, сладости и алкоголь – на 1%.

Средняя стоимость минимального набора продуктов в Липецкой области составила 3351 рубль на месяц. В декабре условный набор продуктов подорожал на 3%, с начала года – на 9%.

Цены на непродовольственные товары в декабре выросли на 0,4%, за весь 2018 год – на 4.8%. Наиболее стремительный рост цен показали нитки – 4%, моющие средства – 3%, автомобили, лекарства, сигареты, парфюмерия и косметика, компьютеры меха и бытовые приборы – на 1%. Бензин за год в Липецке подорожал на 0.5%.

Цены и тарифы на услуги в декабре 2018 года поднялись на 0,1%, за год – на 3.9%. Существенно подорожала стоимость проезда в поездах дальнего следования – на 10%, билеты в театр – 7%, услуги парикмахерских и труфирм – 1%. Зато на 1% подешевели услуги автошкол.