2019-01-15T19:11:55+03:00
Происшествия

В Липецке парень пытался вынести из магазина 28 шоколадок

В отношении 18-летнего липчанина возбудили уголовное дело [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанин пытался вынести из магазина шоколадЛипчанин пытался вынести из магазина шоколадФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В январе этого года в магазине, расположенного по проезду Трубный в Липецке, чуть не украли товар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Молодой человек пытался вынести из торгового зала 28 плиток шоколада, общей стоимостью 1500 рублей. Парень сложил шоколад в сумку. Сотрудники магазина вовремя заметили воришку. Они задержали липчанина, когда тот проходил мимо кассы. Этот момент попал в объектив видеокамеры. Сотрудницы магазина пытаются остановить липчанина. Он бросает сумку и пытается убежать. Однако, путь ему преграждает охранник.

В отношении ранее несудимого 18-летнего липчанина возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». В ближайшее время решение по данному делу примет суд.

В Липецке 18-летний парень пытался украсть в магазине 28 плиток шоколада.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Днем под Липецком две машины вылетели в кювет
Цены на продукты в Липецке за год выросли на 6.6%
Липчан просят не выкидывать старые елки в мусорные баки
Около 10 улиц Липецка на 3 дня останутся без воды
В 2018 году ВИЧ выявили у 166 липчан
В Липецкой области за декабрь браконьеры вырубили 13 елок и сосен
В Липецке отменят утренний рейс автобуса №8
В Липецке упал железный забор у стройки и придавил машины
Под Липецком реконструировали источник: его освятят в Крещение
В Воронеже поймали девушку, которая возила наркотики в Липецк
Липецкие рыбаки заплатят штраф за лов рыбы на жерлицы
Более 4,5 тысяч липчан остались без света
В Липецке в ДТП с четырьмя машинами пострадал водитель «Гранты»
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»
Вечером под Липецком во время пожара пострадал человек
Рецидивист украл из квартиры липчанина сотовый телефон
Липчанин из ревности застрелил знакомого из самодельного ружья
За праздники у липецких торговцев забрали 7 кг нелегальной красной икры
Сильно пьяный липчанин на «Приоре» влетел в сугроб, уходя от ГИБДД
В Липецкой области сгорел сарай вместе с машиной
На Крещение в Липецке спасатели начнут дежурить у купелей с вечера
После Нового года в Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Липчане увидят «кровавую» Луну утром перед рассветом
В Липецке прошел флешмоб подростков и полиции «Не дай себя обмануть мошенникам»
По прогнозам спасателей, паводок весной в Липецке будет серьезный
В Липецке на кольце Катукова и Стаханова грузовик протаранил легковушку
Со среды в Липецке изменится маршрут автобуса №9
Новым вице-губернатором Липецкой области стал чиновник из Челябинска