В Липецке парень пытался вынести из магазина 28 шоколадок

СЕГОДНЯ 19:11 2019-01-15T19:11:55+03:00

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В январе этого года в магазине, расположенного по проезду Трубный в Липецке, чуть не украли товар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Молодой человек пытался вынести из торгового зала 28 плиток шоколада, общей стоимостью 1500 рублей. Парень сложил шоколад в сумку. Сотрудники магазина вовремя заметили воришку. Они задержали липчанина, когда тот проходил мимо кассы. Этот момент попал в объектив видеокамеры. Сотрудницы магазина пытаются остановить липчанина. Он бросает сумку и пытается убежать. Однако, путь ему преграждает охранник.

В отношении ранее несудимого 18-летнего липчанина возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». В ближайшее время решение по данному делу примет суд.