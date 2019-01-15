2019-01-15T19:26:25+03:00
Происшествия

Днем под Липецком две машины вылетели в кювет

К счастью, никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам напоминают о необходимости соблюдения ПДДЛипчанам напоминают о необходимости соблюдения ПДДФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 15 января, в Липецкой области случилось 2 аварии. В 15.44 спасателям стало известно о ДТП, которое произошло недалеко от населенного пункта им. Ильича, Добринского района. «Ауди А4» вылетел в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия выехала 1 пожарно-спасательная бригада. К счастью, в аварии никто не постарадал.

Чуть позже в том же районе произошло второе ДТП. О нем очевидцы сообщили спасателям в 17.19. К населенному пункту Васильевка выехало 1 пожарно-спасательное отделение. Оказалось, что в кювет съехала «Нива». Водитель и пассажиры машины не пострадали.

Напомним, в случае возникновения ДТП звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

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