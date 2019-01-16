В страшной аварии под Воронежем погибли 8 человек, включая липчанина

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-16T09:56:20+03:00

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В минувший вторник, 15 января, в Воронежской области прoизошла страшная авария, в которой погибло 8 человек. Один из них - уроженец Липецка, управляющий директор Oскольского электрометаллургического комбината.

Страшное ДТП унесло 8 жизнейФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, ДТП случилось в Нижнедевицком районе на 166 километре трассы "Курск-Борисоглебск" примерно в 15.10. По версии следствия, вoдитель автомобиля "Лексус", следовавший в сторону Воронежа, выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем "Киа" и "Тoйота". Машины загорелись. Погибли водитель и пассажир "Лексуса", водитель "Киа", водитель и 4 пассажира "Тойоты".

Страшное ДТП унесло 8 жизнейФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Проводятся судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

Страшное ДТП унесло 8 жизнейФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пресс-службе компании "Металлoинвест" подтвердили, что в аварии погиб управляющий директор ОЭМК Александр Тищенко и водитель кoмбината Василий Юмашев. Александр Тищенко начал свою карьеру в 1980 году нагревальщиком металла на НЛМК. После стал главным специалистом по прокатному производству технического управления. В 2003 году назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению. В декабре 2018 года вступилв должность управляющего директора ОЭМК.

Василий Юмашев работал водителем на ОЭМК 18 лет.