Под Липецком "Фольксваген" сбил женщину: скончалась на месте

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-16T09:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 739 нарушений правил дорожного движения. По информации УГИБДД России по Липецкой области, 4 водителя сели на руль в нетрезвом состоянии. 54 человека не стали пристегиваться во время поездки. 343 раза водители нарушили скоростной режим.

Так, в прошедший вторник в Добровском районе произошла авария. Около 9 утра на трассе Доброе-Лебедянь водитель большегруза "Скания" наехал на 36-летнюю женщину. Ее с травмами доставили в больницу.

Вечером в Становлянском районе тоже пострадали люди. Около 10 часов вечера на трассе "Дон" водитель "Фольксвагена" наехал сбил двух пешеходов. 40-летнего мужчину с травмами госпитализировали. 33-летняя женщина от травм скончалась на месте.